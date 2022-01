Disabili gravi e caregiver, al via il progetto “Infinito”: Spid gratis a domicilio. “La Pa non ha risolto il problema, ora si affianchi a noi” (Di lunedì 31 gennaio 2022) E’ partito l’innovativo progetto Infinito S.D.G. (Servizi a domicilio Gratuiti) che va incontro alle esigenze delle persone con gravi Disabilità e dei loro caregiver che hanno bisogno di accedere da casa ai servizi pubblici degli ambiti territoriali. “E’ una novità assoluta per il panorama italiano ed è rivolta alle famiglie con persone non autosufficienti, non trasportabili, non collaboranti e ai loro assistenti personali” spiega a Ilfattoquotidiano.it Fabiana Gianni, l’ideatrice dell’iniziativa con un valore inclusivo e che sostiene le pari opportunità. Gianni è mamma di una ragazza con Disabilità, scrive come blogger de ilFattoquotidiano.it e la sua Fondazione Villa Point onlus (che ha sede a San Felice Circeo) è riuscita a mettere a disposizione, a titolo gratuito, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) E’ partito l’innovativoS.D.G. (Servizi aGratuiti) che va incontro alle esigenze delle persone contà e dei loroche hanno bisogno di accedere da casa ai servizi pubblici degli ambiti territoriali. “E’ una novità assoluta per il panorama italiano ed è rivolta alle famiglie con persone non autosufficienti, non trasportabili, non collaboranti e ai loro assistenti personali” spiega a Ilfattoquotidiano.it Fabiana Gianni, l’ideatrice dell’iniziativa con un valore inclusivo e che sostiene le pari opportunità. Gianni è mamma di una ragazza contà, scrive come blogger de ilFattoquotidiano.it e la sua Fondazione Villa Point onlus (che ha sede a San Felice Circeo) è riuscita a mettere a disposizione, a titolo gratuito, ...

