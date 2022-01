Dal 10 febbraio basta mascherine all'aperto e riaprono le discoteche (Di lunedì 31 gennaio 2022) Prorogato per 10 giorni l’obbligo della mascherina all’aperto e la chiusura delle discoteche. Il Consiglio dei ministri di questo pomeriggio ha infatti deciso di allungare i vincoli imposti precedentemente, per far fronte all’ondata della variante Omicron, che avevano come data di scadenza proprio il 31 gennaio. La decisione ha immediatamente scatenato la reazione del presidente dell’Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e spettacolo (Silb) dell’Emilia- Romagna, Gianni Indino: "Apprendiamo con grande soddisfazione che il governo stia per mettere fine ad uno dei provvedimenti più iniqui emanati nei confronti delle discoteche italiane, ma vediamo pero' il bicchiere mezzo vuoto, perché ci saremmo aspettati una data certa per la riapertura, convinti che con un pizzico di buona volontà si potrà ovviare in tempi ... Leggi su panorama (Di lunedì 31 gennaio 2022) Prorogato per 10 giorni l’obbligo della mascherina all’e la chiusura delle. Il Consiglio dei ministri di questo pomeriggio ha infatti deciso di allungare i vincoli imposti precedentemente, per far fronte all’ondata della variante Omicron, che avevano come data di scadenza proprio il 31 gennaio. La decisione ha immediatamente scatenato la reazione del presidente dell’Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e spettacolo (Silb) dell’Emilia- Romagna, Gianni Indino: "Apprendiamo con grande soddisfazione che il governo stia per mettere fine ad uno dei provvedimenti più iniqui emanati nei confronti delleitaliane, ma vediamo pero' il bicchiere mezzo vuoto, perché ci saremmo aspettati una data certa per la riapertura, convinti che con un pizzico di buona volontà si potrà ovviare in tempi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A febbraio scatteranno le nuove regole, con multe e Pass necessario nei negozi. Al via le sanzioni per over 50 non… - RaiPlay : ?1?? giorno a #Sanremo2022 ??: il Festival della Canzone italiana anche quest'anno sarà accessibile a tutti con… - amnestyitalia : Il primo febbraio sarà passato un anno esatto dal colpo di stato militare in #Myanmar: 12 mesi di miseria e morte - ren7444 : RT @itsmeback_: 'Dal 10 febbraio tolgono l'obbligo delle mascherine all'aperto? Ah...perché c'era l'obbligo'? - glooit : Dal 10 febbraio basta mascherine all'aperto e riaprono le discoteche leggi su Gloo -