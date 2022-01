Crisi Ucraina, i soldati allestiscono le trincee per sfuggire al conflitto russo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Da settimane Mosca ha inviato alcune truppe al confine con il Paese vicino, con l’intento di un’invasione. Cresce la tensione tra Ucraina e Russia. L’Ucraina preoccupata dalla notizia di un’invasione, si prepara… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 31 gennaio 2022) Da settimane Mosca ha inviato alcune truppe al confine con il Paese vicino, con l’intento di un’invasione. Cresce la tensione trae Russia. L’preoccupata dalla notizia di un’invasione, si prepara… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

repubblica : La flotta russa davanti alla Sicilia, l'altro fronte della crisi ucraina - Link4Universe : Il mondo sta affrontando la peggiore crisi climatica di sempre con danni che rischiano di essere irreversibili e po… - ItaliaViva : C'è un elemento in più tra i fattori esterni: oltre al debito c'è la crisi Ucraina. È assurdo che nessuno ne parli… - foggylady : RT @mrcllznn: La flotta russa davanti alla Sicilia, l'altro fronte della crisi ucraina - ilcorriereblog : GUERRA IN UCRAINA/ Il (sottile) margine di trattativa per Biden, Putin e Zelensky -