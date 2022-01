Covid: in Cdm ipotesi proroga 2 settimane mascherine all'aperto e stop discoteche (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos Salute) - A quanto apprende l'Adnkronos, il Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi sta valutando di prorogare di due settimane - con un'ordinanza del ministero della Salute - l'obbligo di mascherina all'aperto e la chiusura delle discoteche, dunque fino al 15 febbraio. La decisione, riferiscono fonti presenti alla riunione, non è stata ancora assunta, ma verrà presa nel corso della riunione. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos Salute) - A quanto apprende l'Adnkronos, il Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi sta valutando dire di due- con un'ordinanza del ministero della Salute - l'obbligo di mascherina all'e la chiusura delle, dunque fino al 15 febbraio. La decisione, riferiscono fonti presenti alla riunione, non è stata ancora assunta, ma verrà presa nel corso della riunione.

