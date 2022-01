Covid 19 in Campania, bollettino del 30 gennaio: 5.062 positivi (Di lunedì 31 gennaio 2022) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, domenica 30 gennaio, parla di 5.062 nuovi positivi su 42.979 tamponi analizzati. Malgrado i test effettuati ieri, giorno festivo, siano molti meno del bollettino precedente, il tasso di incidenza del Covid 19 in Campania continua a diminuire. I nuovi positivi sono infatti 5.062 su 42.979 tamponi, portando Leggi su 2anews (Di lunedì 31 gennaio 2022)19 in: ildi ieri, domenica 30, parla di 5.062 nuovisu 42.979 tamponi analizzati. Malgrado i test effettuati ieri, giorno festivo, siano molti meno delprecedente, il tasso di incidenza del19 incontinua a diminuire. I nuovisono infatti 5.062 su 42.979 tamponi, portando

