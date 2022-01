Come si fa - Cura e sostituzione delle spazzole tergi (Di lunedì 31 gennaio 2022) Come si fa a cambiare la spazzola del tergicristallo? Se si potesse fare una classifica degli elementi più trasCurati dall'automobilista, le spazzole tergi sarebbero certamente sul podio. Un vero peccato, perché sono fondamentali per la sicurezza di marcia e cambiarle non costa un capitale. Ai primi segni di usura. Le spazzole tergi non cessano di funzionare all'improvviso. A meno che non siano state danneggiate, avvisano con largo anticipo l'automobilista del fatto che sono diventate meno efficienti. Come? Con i primi rumori che compaiono durante il loro funzionamento, mentre la parte del parabrezza interessata dall'azione inizia a presentare rigature (dovute all'acqua non asportata) o macchie (zone d'ombra). Gli amanti del fai da te sanno che, ai ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 31 gennaio 2022)si fa a cambiare la spazzola delcristallo? Se si potesse fare una classifica degli elementi più trasti dall'automobilista, lesarebbero certamente sul podio. Un vero peccato, perché sono fondamentali per la sicurezza di marcia e cambiarle non costa un capitale. Ai primi segni di usura. Lenon cessano di funzionare all'improvviso. A meno che non siano state danneggiate, avvisano con largo anticipo l'automobilista del fatto che sono diventate meno efficienti.? Con i primi rumori che compaiono durante il loro funzionamento, mentre la parte del parabrezza interessata dall'azione inizia a presentare rigature (dovute all'acqua non asportata) o macchie (zone d'ombra). Gli amanti del fai da te sanno che, ai ...

