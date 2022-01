Come è nata e dove sta portando la protesta delle donne #mynameispeter su Linkedin (Di lunedì 31 gennaio 2022) La protesta Peter su Linkedin è partita dall’Olanda e ha preso piede in breve anche in altri paesi, compresa l’Italia. La tesi su cui tutto si basa è la seguente: in Olanda ci sono più capi che si chiamano Peter che donne alla guida di aziende. A dare vita alla ribellione virtuale sono state Women Inc. (no profit per le pari opportunità nel lavoro) e BrandedU (agenzia di branding), realtà che si concentrano sull’empowerment femminile e che hanno realizzato che esistono più capi di nome Peter in Olanda che donne al vertice di un’azienda. Seppure Peter sia il terzo nome più comune in Olanda, non c’è ombra di dubbio sul fatto che essere donna lo sia molto di più. Vediamo la genesi della protesta e le varie reazioni nel mondo, Italia compresa. LEGGI ANCHE >>> Clubhouse è stato utilizzato per ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 31 gennaio 2022) LaPeter suè partita dall’Olanda e ha preso piede in breve anche in altri paesi, compresa l’Italia. La tesi su cui tutto si basa è la seguente: in Olanda ci sono più capi che si chiamano Peter chealla guida di aziende. A dare vita alla ribellione virtuale sono state Women Inc. (no profit per le pari opportunità nel lavoro) e BrandedU (agenzia di branding), realtà che si concentrano sull’empowerment femminile e che hanno realizzato che esistono più capi di nome Peter in Olanda cheal vertice di un’azienda. Seppure Peter sia il terzo nome più comune in Olanda, non c’è ombra di dubbio sul fatto che essere donna lo sia molto di più. Vediamo la genesi dellae le varie reazioni nel mondo, Italia compresa. LEGGI ANCHE >>> Clubhouse è stato utilizzato per ...

