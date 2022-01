Clamoroso in Coppa di Francia | Paris Saint Germain eliminato ai rigori dal Nizza

(Di martedì 1 febbraio 2022) Ilcade incredibilmente negli ottavi di finale delladi. I parigini sono scivolati al Parc des Princes contro il, che si è riuscito ad imporre per 5-6 al termine dei calci di rigore. I tempi regolamentari sono finiti sul risultato di 0-0. Per i padroni di casa hanno sbagliato dagli undici metri sia Leandro Paredes sia il giovane Xavi Simmons. Quest’ultimo ha sbagliato il penalty decisivo e si è fatto ipnotizzare da Bulka, di proprietà proprio del club capitolino. SportFace.

Advertising

Lodamarco1 : RT @ETGazzetta: Clamoroso in Coppa di Francia: il Nizza elimina il Psg ai rigori - ilnonnosimpson : RT @gippu1: Clamoroso a Parigi: il #PSG viene eliminato agli ottavi di Coppa di Francia dal Nizza ai rigori, e questo vuol dire che Gianlui… - hekimasss : RT @gippu1: Clamoroso a Parigi: il #PSG viene eliminato agli ottavi di Coppa di Francia dal Nizza ai rigori, e questo vuol dire che Gianlui… - bad_decisions0 : RT @gippu1: Clamoroso a Parigi: il #PSG viene eliminato agli ottavi di Coppa di Francia dal Nizza ai rigori, e questo vuol dire che Gianlui… - sparklylouis : RT @gippu1: Clamoroso a Parigi: il #PSG viene eliminato agli ottavi di Coppa di Francia dal Nizza ai rigori, e questo vuol dire che Gianlui… -

Ultime Notizie dalla rete : Clamoroso Coppa

E' arrivato ilsorpasso ospite a fil di sirena del terzo quarto, 68 - 71 il punteggio ...sì che la formazione giuliana sarà una delle formazioni più attese anche nella Final Eight della...I bianconeri, oltre alcolpo Vlahovic dalla Fiorentina, hanno preso anche . In uscita, ... 19.06 - Il trequartista tunisino, reduce dallad'Africa, ha giocato la prima parte di stagione ...Il Paris Saint Germain cade incredibilmente negli ottavi di finale della Coppa di Francia. I parigini sono scivolati al Parc des Princes contro il Nizza, che si è riuscito ad imporre per 5-6 al termin ...Dopo lo 0-0 nei minuti regolamentari, l'errore dal dischetto di Xavi Simons condanna la squadra di Pochettino che viene eliminata agli ottavi di finale ...