Chi sono Divinity ed Enorma Jean, eliminate ieri a Drag Race Italia (Di lunedì 31 gennaio 2022) ieri in prima serata su Real Time sono tornate a sfidarsi le migliori Drag queen Italiane nella quarta puntata di Drag Race Italia. L’episodio dello Snatch Game ha visto ben due eliminazioni: Enorma Jean e Divinity hanno dovuto lasciare il... Leggi su europa.today (Di lunedì 31 gennaio 2022)in prima serata su Real Timetornate a sfidarsi le miglioriqueenne nella quarta puntata di. L’episodio dello Snatch Game ha visto ben due eliminazioni:hanno dovuto lasciare il...

Advertising

CarloCalenda : @RichbonesE @RaiPortaaPorta @OttoemezzoTW @TgLa7 Imbarazzati per te stesso. Gli auguri ci sono stati. Solo che a di… - chetempochefa : 'La gentilezza chi è? Beh potrei dire che Fabio Fazio potrebbe essere un esempio di gentilezza'. 'Menomale, di soli… - ladyonorato : Scuse??? Cioè, costringono bambini e adolescenti a farsi iniettare un farmaco che massacra il cuore e poi pensano d… - MissDarcy60 : RT @Capezzone: +Oggi su @laveritaweb+ Per il cdx è stata una Waterloo. Ma ora, anziché azzannarsi alla gola in un dopopartita peggiore dell… - nevesenzaventi : @Lando89953693 Poi ovviamente si paga anche che il ristorante è stellato, ma non perché è Cracco, ma i prezzi sono… -