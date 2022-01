“Checco Zalone ha chiamato don Tonio, vuole sette parrocchiani di Capurso con lui sul palco di Sanremo”. La parrocchia lancia il casting, poi l’amara scoperta (Di lunedì 31 gennaio 2022) Checco Zalone, all’anagrafe Luca Medici, campione d’incassi al cinema, è tra i super ospiti del Festival di Sanremo e nella sua Capurso, in provincia di Bari, il parroco ha pensato di approfittarne per organizzare un bello scherzo a tutti i cittadini. Si vede che la comicità è nell’aria da quelle parti. Ma andiamo con ordine. Tutto è iniziato con un post pubblicato su Facebook in cui ai annunciava per la serata di domenica 30 gennaio un singolare casting nella parrocchia Santissimo Salvatore. Il parroco don AnTonio Lobalsamo, per tutti don Tonio, ha dato appuntamento a tutti, a partire dalle ore 18.00, per scegliere sette parrocchiani che avrebbero dovuto accompagnare proprio Checco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022), all’anagrafe Luca Medici, campione d’incassi al cinema, è tra i super ospiti del Festival die nella sua, in provincia di Bari, il parroco ha pensato di approfittarne per organizzare un bello scherzo a tutti i cittadini. Si vede che la comicità è nell’aria da quelle parti. Ma andiamo con ordine. Tutto è iniziato con un post pubblicato su Facebook in cui ai annunciava per la serata di domenica 30 gennaio un singolarenellaSantissimo Salvatore. Il parroco don AnLobalsamo, per tutti don, ha dato appuntamento a tutti, a partire dalle ore 18.00, per scegliereche avrebbero dovuto accompagnare proprio...

Advertising

DomenicoLeccese : @LegaSalvini ha una rosa di candidati per vittoria 72º Festival di Sanremo, @GiorgiaMeloni spera solo che almeno si… - FQMagazineit : “Checco Zalone ha chiamato don Tonio, vuole sette parrocchiani di Capurso con lui sul palco di Sanremo”. La parrocc… - sonogiuggiola : RT @evvovemio: giulia in realtà quest’anno guarda sanremo per checco zalone - iIlicitgilmore : RT @evvovemio: giulia in realtà quest’anno guarda sanremo per checco zalone - barinewstv : Selezioni in chiesa per affiancare Checco Zalone a Sanremo: uno scherzo della parrocchia di Capurso. La smentita ne… -