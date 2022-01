Capodanno cinese, è l’anno della Tigre: capita una volta ogni 60 anni. Ecco il suo significato e perché si festeggia il 1 febbraio (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Capodanno cinese sta per scoccare. Martedì 1 febbraio 2022 iniziano i festeggiamenti per la ricorrenza tradizionale più importante per tutta la comunità cinese in patria e nel mondo. Le celebrazioni si prolungheranno come da prassi per quindici giorni fino alla conclusione con l’altrettanto tradizionale Festa delle Lanterne. ogni anno una data diversa – ma pur sempre tra il 20 gennaio e il 21 febbraio – che segue il calendario lunare, anche se la Cina adotta formalmente il calendario gregoriano per ogni occasione ufficiale di relazione con il resto del mondo. Dopo quello funesto del topo (il 2020) e quello del bue (2021), il 2022 sarà l’anno della Tigre, uno dei dodici segni dello zodiaco animale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ilsta per scoccare. Martedì 12022 iniziano imenti per la ricorrenza tradizionale più importante per tutta la comunitàin patria e nel mondo. Le celebrazioni si prolungheranno come da prassi per quindici giorni fino alla conclusione con l’altrettanto tradizionale Festa delle Lanterne.anno una data diversa – ma pur sempre tra il 20 gennaio e il 21– che segue il calendario lunare, anche se la Cina adotta formalmente il calendario gregoriano peroccasione ufficiale di relazione con il resto del mondo. Dopo quello funesto del topo (il 2020) e quello del bue (2021), il 2022 sarà, uno dei dodici segni dello zodiaco animale ...

