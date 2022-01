Calciomercato Palermo, Peretti ai saluti: l’ex Verona in prestito al Grosseto (Di lunedì 31 gennaio 2022) Manuel Peretti lascia Palermo: il centrale classe 2000 firmerà un contratto che lo legherà al Grossetto Leggi su mediagol (Di lunedì 31 gennaio 2022) Manuellascia: il centrale classe 2000 firmerà un contratto che lo legherà al Grossetto

Advertising

Mediagol : Calciomercato Palermo, Peretti ai saluti: l’ex Verona in prestito al Grosseto - LucaBendoni : #SerieC Terminati i colloqui per #Peretti al #Grosseto: è fatta. Accordi firmati per il suo arrivo in prestito dal… - Mediagol : Calciomercato Serie B, Bogdan e l’ex Palermo Struna tra gli obiettivi della Ternana - NewsTuttoC : NOTIZIA TC - Grosseto, si punta a chiudere col Palermo per Peretti - marcomaioli1 : RT @TUTTOJUVE_COM: Corioni consiglia El Kaddouri al Palermo: 'E' un mix tra Platini e Zidane': Ai microfono di calciomercato. http://t.co/o… -