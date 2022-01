Calcio a 5, Europei 2022: Portogallo e Ucraina in semifinale. Al tappeto Finlandia e Kazakistan (Di lunedì 31 gennaio 2022) Agli Europei 2022 di Calcio a 5, il fascino e la tensione dei primi due match dei quarti di finale, e quindi dell’inizio della fase ad eliminazione diretta, sono valsi letteralmente “il prezzo del biglietto”. Portogallo-Finlandia e Kazakistan-Ucraina hanno regalato gol ed emozioni: andiamo a vedere come sono andate le cose. Portogallo-Finlandia 3-2 I campioni del mondo e d’Europa in carica passano il turno, pur essendo largamente favoriti, per il rotto della cuffia. Allo Ziggo Dome di Amsterdam la partita è a dir poco elettrizzante. Primo tempo caraterizzato dalla stella di Afonso Jesus: il lusitano mette due reti a referto, al terzo e al quindicesimo, intervallate dal momentaneo 1-1 di Hosio, che però fa capire che i finnici ci sono ... Leggi su oasport (Di lunedì 31 gennaio 2022) Aglidia 5, il fascino e la tensione dei primi due match dei quarti di finale, e quindi dell’inizio della fase ad eliminazione diretta, sono valsi letteralmente “il prezzo del biglietto”.hanno regalato gol ed emozioni: andiamo a vedere come sono andate le cose.3-2 I campioni del mondo e d’Europa in carica passano il turno, pur essendo largamente favoriti, per il rotto della cuffia. Allo Ziggo Dome di Amsterdam la partita è a dir poco elettrizzante. Primo tempo caraterizzato dalla stella di Afonso Jesus: il lusitano mette due reti a referto, al terzo e al quindicesimo, intervallate dal momentaneo 1-1 di Hosio, che però fa capire che i finnici ci sono ...

