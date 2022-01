Bonus bici e monopattini 2022, fino a 750 euro: come richiederlo, a chi spetta e dove fare domanda (Di lunedì 31 gennaio 2022) Torna il Bonus bici e monopattini anche nel 2022. Dopo il successo della prima tornata di incentivi il Governo ha deciso di riconfermare il Bonus per chi decide di operare una scelta green ed eco-sostenibile per spostarsi in città . Sarà così possibile richiedere un Bonus fino a 750 euro, anche se sotto forma di credito d’imposta. Una scelta, quella dell’esecutivo, incentrata sempre più verso una mobilità più sostenibile e limitare, laddove possibile, le emissioni nocive. Vediamo di saperne di più. Bonus bici e monopattini 2022: cos’è, come funziona, importo massimo L’importo stanziato è pari a 5 milioni di euro complessivi. Il decreto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 31 gennaio 2022) Torna ilanche nel. Dopo il successo della prima tornata di incentivi il Governo ha deciso di riconfermare ilper chi decide di operare una scelta green ed eco-sostenibile per spostarsi in città . Sarà così possibile richiedere una 750, anche se sotto forma di credito d’imposta. Una scelta, quella dell’esecutivo, incentrata sempre più verso una mobilità più sostenibile e limitare, ladpossibile, le emissioni nocive. Vediamo di saperne di più.: cos’è,funziona, importo massimo L’importo stanziato è pari a 5 milioni dicomplessivi. Il decreto ...

Advertising

CorriereCitta : Bonus bici e monopattini 2022, fino a 750 euro: come richiederlo, a chi spetta e dove fare domanda - ApportunityIt : Nuovo bonus mobilità 2022 per bici e monopattini: domande dal 13 aprile - ISTRUZIONI ... - infoiteconomia : Nuovo bonus mobilità 2022 per bici e monopattini: domande dal 13 aprile - GUIDA - infoiteconomia : Addio caro benzina con bici o monopattini nuovi: €750 te li regala il bonus - tvbusiness24 : #Bonus #mobilità 2022, quando fare #domanda Dal 13 aprile al 13 maggio sarà possibile fare richiesta dell’agevolaz… -