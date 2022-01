Allerta meteo vento, raffiche e mare agitato in Campania (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta meteo per venti forti settentrionali con locali raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. L’Allerta è in vigore dalle 6 di domani mattina, martedì 1 febbraio, fino alle 6 di mercoledì 2 febbraio e riguarda l’intero territorio regionale. “Si ricorda – evidenzia una nota dell’Ufficio stampa della stessa Protezione civile – che per la criticità meteo legata ai fenomeni vento e mare non è previsto un codice colore. Non essendo previste piogge e temporali con impatto al suolo tale da determinare un rischio idrogeologico, il codice colore è verde”. La Protezione Civile regionale raccomanda comunque agli ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Protezione Civile della Regioneha emanato un avviso diper venti forti settentrionali con localicon possibiliggiate lungo le coste esposte. L’è in vigore dalle 6 di domani mattina, martedì 1 febbraio, fino alle 6 di mercoledì 2 febbraio e riguarda l’intero territorio regionale. “Si ricorda – evidenzia una nota dell’Ufficio stampa della stessa Protezione civile – che per la criticitàlegata ai fenomeninon è previsto un codice colore. Non essendo previste piogge e temporali con impatto al suolo tale da determinare un rischio idrogeologico, il codice colore è verde”. La Protezione Civile regionale raccomanda comunque agli ...

