WII GC Rilasciato Swiss v0 6r1243

(Di domenica 30 gennaio 2022) Gli sviluppatori Emukidid/Extrems/WinterSolstice8 hannola prima versione del 2022 dicon il nuovo aggiornamento r1243.è il successore di SD-boot ,un loader per GameCube (compatibile con Wii) con il supporto per caricare i giochi da DVD, SD-Gecko e IDE-EXI . Questa applicazione viene eseguita in modalità GameCube , quindi è essenziale avere un cmios con il supporto per homebrew.Si consiglia di utilizzare su Wii,l’applicazione Nintendont . Caratteristiche Caricare DOL da SD, SDHC, DVD-R e disco rigido Caricare GCM / ISO dal disco originale, SD, SDHC, DVD-R e disco rigido Supporto DVD-R multiplay (Cobra / GCOS) Supporto Multi-Disc dal disco originale, SD, SDHC, DVD-R e disco rigido Richiede che entrambi i giochi sono chiamati NOME-disc1.xxx NOME-disc2.xxx Cheat Engine per tutti i giochi (aggiornabile tramite ...

