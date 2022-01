Twitch dire Sanremo | torna lo show della Gialappa’s Band

(Di domenica 30 gennaio 2022) Dopo il successo con gli Europei, lasulla popolare piattaforma in streaming per commentare il Festival di2022da martedì 1 febbraio alle 20.40 andrà in scena sul canale. Laintta streaming sue lo fa per commentare il Festival Di2022, dopo il grande successo degli Europei di calcio di quest’estate, quando hanno commentato intta 28 partitemanifestazione calcistica. Il successo è stato incredibile: primo canale di sport più visto ...

La Gialappa's Band è pronta per Twitch dire Sanremo: tanti gli ospiti, da Elio a Manuel Agnelli passando per Eugenio Finardi. Giorgio Gherarducci e Marco Santin tornano sulla piattaforma in streaming, ma questa volta per commentare il Festival.