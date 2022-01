SONDAGGIO: il tuo pronostico di Palermo-Monterosi. Come finirà? (1-X-2) (Di domenica 30 gennaio 2022) La sfida tra Palermo e Monterosi è in programma domenica pomeriggio: puoi votare da questo momento fino all'inizio della partita Leggi su mediagol (Di domenica 30 gennaio 2022) La sfida traè in programma domenica pomeriggio: puoi votare da questo momento fino all'inizio della partita

Advertising

TheBestBookIta : Cosa preferisci leggere nel tuo tempo libero? Vai al sondaggio sul nostro blog e vota il tuo genere letterario pref… - negadivah : Sì ma non mi puoi mettere In tuo figlio e Farò di te un uomo nello stesso sondaggio, questa scelta mi distrugge ?? - nadirsax1964 : @PBerizzi @sruotolo1 Hai fatto un sondaggio? In base a quali dati in tuo possesso affermi ciò? Fai semplicemente ridere. Come sempre. - Lucacriptoceo : ???? Secondo il nostro ultimo sondaggio, la stragrande maggioranza scambierà $DOGE questo fine settimana?? Questo è… - Novella_2000 : GF Vip - Delia, Giucas e Soleil: chi è il tuo preferito? PARTECIPA AL NOSTRO SONDAGGIO #gfvip -