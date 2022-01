Schira: “Newcastle, cifra enorme per Fabian Ruiz. De Laurentiis ha rifiutato” (Di domenica 30 gennaio 2022) Ultime notizie di calciomercato per il Napoli: Fabian Ruiz piace al Newcastle, i manager del club inglese in contatto con De Laurentiis. Il patron azzurro per il mercato di gennaio non ha voluto sentire ragioni. Secondo quanto riferisce Ciro Venerato della Rai, il contatto Newcastle-Napoli per Osimhen e Fabian c’è stato, ma c’è stata apertura per la cessione. Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, fa sapere anche la cifra che il club inglese ha offerto al Napoli per prelevare il giocatore spagnolo: “Il Napoli ha rifiutato un’offerta di quaranta milioni di euro dal Newcastle per Fabian Ruiz negli ultimi giorni“. Al momento il Napoli non vuole indebolire la rosa di Luciano ... Leggi su napolipiu (Di domenica 30 gennaio 2022) Ultime notizie di calciomercato per il Napoli:piace al, i manager del club inglese in contatto con De. Il patron azzurro per il mercato di gennaio non ha voluto sentire ragioni. Secondo quanto riferisce Ciro Venerato della Rai, il contatto-Napoli per Osimhen ec’è stato, ma c’è stata apertura per la cessione. Nicolò, giornalista esperto di mercato, fa sapere anche lache il club inglese ha offerto al Napoli per prelevare il giocatore spagnolo: “Il Napoli haun’offerta di quaranta milioni di euro dalpernegli ultimi giorni“. Al momento il Napoli non vuole indebolire la rosa di Luciano ...

Advertising

100x100Napoli : #Fabian nel mirino del Newcastle - sscalcionapoli1 : Schira: “Napoli, rifiutata un’offerta del Newcastle per Fabian, ecco la cifra” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Schira: 'Napoli, rifiutata un'offerta del Newcastle per Fabian, ecco la cifra' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Schira: 'Napoli, rifiutata un'offerta del Newcastle per Fabian, ecco la cifra' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Schira: 'Napoli, rifiutata un'offerta del Newcastle per Fabian, ecco la cifra' -