Rafa Nadal conquista il suo secondo Australian Open: vittoria in rimonta sul russo Medvedev. Superati Djokovic e Federer per Slam vinti (Di domenica 30 gennaio 2022) Era sotto di due set, ma guai a dare per sconfitto Rafa Nadal. Dopo una rimonta travolgente, lo spagnolo ha conquistato il suo secondo Australian Open al quinto set contro il russo Daniil Medvedev, diventando il tennista che ha vinto il maggior numero di Slam nella storia (21), scavalcando Novak Djokovic e Roger Federer, fermi a 20. Una vittoria conquistata col sudore, quella dello spagnolo, visto che il primo set è stato dominato dall'avversario (2-6) che si è portato a casa anche il secondo per 5(6)-7. Poi la remuntada: 6-4, 6-4, 7-5 che lo porta alla vittoria sul cemento di Melbourne a 35 anni e mezzo dopo un match ...

Eurosport_IT : RAFA NADAL FA LA STORIA! ?? Lo spagnolo vince gli Australian Open e diventa il 1° tennista a conquistare 21 titoli… - angelomangiante : Grazie Rafa. Nel giorno del tuo Slam numero 21, unico lassù, hai scelto il modo più epico per farlo. Sei stato comm… - WeAreTennisITA : NADAL DIVENTA RE ??2??1?? ?? Nadal compie una rimonta capolavoro contro Medvedev, che sembrava poter chiudere il matc… - moblanche : RT @LiaCapizzi: Ussignùr. Riusciamo a metter da parte la cieca faziosità? Nadal, Federer, Djokovic: è la più grande rivalità nella storia… - rtl1025 : ?? Rafa #Nadal dopo aver battuto #Berrettini in semifinale ha battuto in finale agli #AustralianOpen2022 il russo Da… -