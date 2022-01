Pineta Grande primo in Europa per un intervento hi-tech di protesi al ginocchio (Di domenica 30 gennaio 2022) Presso il Pineta Grande Hospital è stato effettuato per la prima volta in Europa un intervento di protesi al ginocchio con un’innovativa tecnica di allineamento personalizzato dell’arto. Si tratta di una tecnica che consente, attraverso dati e calcoli matematici, di definire sezioni di taglio personalizzate che si adattano precisamente alla geometria e alla forma del singolo paziente. L’operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita dal professore Bruno Violante, specialista in Ortopedia e Traumatologia, e seguita dai soci fondatori della Lento Medical Innovation di Houston, azienda leader per tecniche innovative avanzate per la chirurgia ortopedica. La Lento Medical Innovation di Houston ha sottoposto ad una serie di calcoli matematici i dati rilevati dalla risonanza magnetica ... Leggi su ildenaro (Di domenica 30 gennaio 2022) Presso ilHospital è stato effettuato per la prima volta inundialcon un’innovativa tecnica di allineamento personalizzato dell’arto. Si tratta di una tecnica che consente, attraverso dati e calcoli matematici, di definire sezioni di taglio personalizzate che si adattano precisamente alla geometria e alla forma del singolo paziente. L’operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita dal professore Bruno Violante, specialista in Ortopedia e Traumatologia, e seguita dai soci fondatori della Lento Medical Innovation di Houston, azienda leader per tecniche innovative avanzate per la chirurgia ortopedica. La Lento Medical Innovation di Houston ha sottoposto ad una serie di calcoli matematici i dati rilevati dalla risonanza magnetica ...

