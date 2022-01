La vittoria di Draghi e dell’economia italiana Scrive Polillo

Leggi su formiche

(Di domenica 30 gennaio 2022) Per fortuna il tentativo della “vecchia politica” è stato respinto. Voleva, in qualche modo, rimettere indietro le lancette dell’orologio. Estromettere dalle proprie fila un alieno, rispetto alle tradizionali liturgie del solito teatrino. Costringere il presidente del Consiglio, Mario, se non proprio a gettare la spugna, almeno a subire un processo di normalizzazione. Come? Togliendoli dal Quirinale quel sostegno politico, che aveva segnato il suo viatico istituzionale. Dopo gli anni trascorsi negli ovattati salotti della finanza internazionale. Quel disegno, nel nome di un ritrovato primato, non è riuscito. Ma il tentativo è stato fin troppo insidioso. Al punto da legittimare strategie ambigue e scarsamente trasparenti come quella di indicare, vista l’impossibilità di trovare un politico adeguato, un tecnico da contrapporre all’ex presidente della BCE. Perché ...