Il Sassuolo fa sul serio per l’attaccante: nuovo summit a breve (Di lunedì 31 gennaio 2022) Manca sempre meno alla chiusura di questa sessione invernale di calciomercato, che in Serie A ha riservato non poche sorprese, soprattutto negli ultimi giorni. Tra i club che tentano di sbloccare le trattative last minute c’è anche il Sassuolo, che lavora per portare un nuovo attaccante in rosa in questa seconda parte di stagione. OBIETTIVO LUCCA Il giocatore messo nel mirino dai neroverdi, come riporta la redazione di TUTTOmercatoWEB.com, è Lorenzo Lucca, calciatore che milita in Serie B con la maglia del Pisa, e nella nazionale Under-21. Lucca, Italia, Europeo Under 21 Dopo essersi meritatamente guadagnato la stima di numerosi club con le sue prestazioni, il classe 2000 potrebbe approdare nel club emiliano già nel corso di questa stagione: a breve, infatti, si terrà un nuovo incontro tra le ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 31 gennaio 2022) Manca sempre meno alla chiusura di questa sessione invernale di calciomercato, che in Serie A ha riservato non poche sorprese, soprattutto negli ultimi giorni. Tra i club che tentano di sbloccare le trattative last minute c’è anche il, che lavora per portare unattaccante in rosa in questa seconda parte di stagione. OBIETTIVO LUCCA Il giocatore messo nel mirino dai neroverdi, come riporta la redazione di TUTTOmercatoWEB.com, è Lorenzo Lucca, calciatore che milita in Serie B con la maglia del Pisa, e nella nazionale Under-21. Lucca, Italia, Europeo Under 21 Dopo essersi meritatamente guadagnato la stima di numerosi club con le sue prestazioni, il classe 2000 potrebbe approdare nel club emiliano già nel corso di questa stagione: a, infatti, si terrà unincontro tra le ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #SerieA, il @SassuoloUS fa sul serio per #Lucca del @PisaSC - FcInterNewsit : L'Inter non si ferma, intesa anche con Bremer (per giugno) ?? - fettonejr : @Pask50207180 @P_Rocchetti87 Pasquà ma da qua a 5 mesi secondo te con questi che cambia? Se adesso per fare due pre… - deliux9 : @Wazza_CN A me sta sul cazzo Dybala sia chiaro. Simulatore patentato. Ma tecnicamente indiscutibile. Gianluca invec… - FabrizioMoranoo : La #lazio continua a monitorare #pinamonti per la prossima estate. Sul giocatore chiaramente va tenuta in considera… -