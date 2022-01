Advertising

zazoomblog : Il plebiscito in aula per Mattarella: con 759 voti diventa il nuovo re della Repubblica - #plebiscito #Mattarella:… -

Ultime Notizie dalla rete : plebiscito aula

Il bis, per la seconda volta nella storia repubblicana. Un. Una richiesta corale del Parlamento, quella per Sergio Mattarella, che con 759 voti ed ... lunghissimo, applauso dell'del ...Un lungo, lunghissimo applauso dell'accoglie il bis . E il Parlamento lo proclama con un. Mario Draghi si dice 'grato' per il gesto di generosità. Sono due i tributi che i grandi ...Elezioni presidente della Repubblica. Il bis, per la seconda volta nella storia repubblicana. Un plebiscito. Una richiesta corale del Parlamento, quella per Sergio Mattarella, che con 759 ...“Desiderio ringraziare i parlamentari e i delegati delle Regioni per la fiducia espressa nei miei confronti – dichiara il Capo dello Stato al termine dell’incontro nella sala del Bronzino con i presid ...