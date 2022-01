Elisabetta Canalis: il buco nel vestito lascia vedere tutto (Di domenica 30 gennaio 2022) Elisabetta Canalis, il buco nel vestito lascia vedere tutto: la showgirl e conduttrice incanta sempre con la sua bellezza a dismisura. Copro da sogno per la conduttrice col vestitino col buco (foto: Instagram).Il pubblico è ormai da anni pazzo per Elisabetta Canalis, una delle donne considerate tra le più belle del ‘2000. Sul bancone di Striscia la Notizia si è messa in mostra come velina mora, continuando poi ad incantare nel mondo dello spettacolo con una sensualità oltre ogni limite. Oggi 43enne, la conduttrice sarda naturalizzata statunitense pare aver acquisito ancora più bellezza; attivissima sui social, non manca mai di lasciare tutti i follower senza parole coi suoi ... Leggi su formatonews (Di domenica 30 gennaio 2022), ilnel: la showgirl e conduttrice incanta sempre con la sua bellezza a dismisura. Copro da sogno per la conduttrice col vestitino col(foto: Instagram).Il pubblico è ormai da anni pazzo per, una delle donne considerate tra le più belle del ‘2000. Sul bancone di Striscia la Notizia si è messa in mostra come velina mora, continuando poi ad incantare nel mondo dello spettacolo con una sensualità oltre ogni limite. Oggi 43enne, la conduttrice sarda naturalizzata statunitense pare aver acquisito ancora più bellezza; attivissima sui social, non manca mai dire tutti i follower senza parole coi suoi ...

Vincenzinocoan2 : RT @dea_channel: la divina Elisabetta Canalis in un tripudio di colori ???????????????? - obbligo_di_lewa : Buonanotte solo ad Elisabetta Canalis - redazionerumors : Elisabetta Canalis in bikini sulla tavola da surf: gli scatti conquistano il web #elisabettacanalis #canalis… - gdzingaro : RT @dea_channel: la divina Elisabetta Canalis in un tripudio di colori ???????????????? - infoitcultura : Elisabetta Canalis come non l’avete mai vista: i fan sono impazziti -