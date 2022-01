Due fratellini muoiono nel rogo della loro casa nel Reggiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Si chiamavano Aysha e Talha, avevano 8 e 7 anni e ieri sera alle 22 erano al primo piano della loro casa di Fabbrico (Reggio Emilia) quando l'appartamento dove vivevano con i genitori e altri due fratelli... Leggi su feedpress.me (Di domenica 30 gennaio 2022) Si chiamavano Aysha e Talha, avevano 8 e 7 anni e ieri sera alle 22 erano al primo pianodi Fabbrico (Reggio Emilia) quando l'appartamento dove vivevano con i genitori e altri due fratelli...

