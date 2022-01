Dramma a Uomini e Donne per Gemma Galgani: inverosimile ciò che è accaduto (Di domenica 30 gennaio 2022) Gemma Galgani ha vissuto un vero Dramma nell’ultima puntata di Uomini e Donne. Ha infatti ricevuto un vero e proprio schiaffo in faccia da Massimiliano, con cui sperava di iniziare una relazione. Ecco cosa è accaduto. Gemma Galgani ha dovuto affrontare un momento molto difficile nella nuova puntata di Uomini e Donne. Le sue speranze L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 30 gennaio 2022)ha vissuto un veronell’ultima puntata di. Ha infatti ricevuto un vero e proprio schiaffo in faccia da Massimiliano, con cui sperava di iniziare una relazione. Ecco cosa èha dovuto affrontare un momento molto difficile nella nuova puntata di. Le sue speranze L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

infoitcultura : Valentina Dallari, il dramma del calvario devastante | Come sta dopo Uomini e Donne - infoitcultura : Uomini e Donne, il dramma di un’ex tronista: “Ho rischiato di morire” - zazoomblog : Valentina Dallari il dramma del calvario devastante Come sta dopo Uomini e Donne - #Valentina #Dallari #dramma… - ScrivoLibero : «Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, dei poveri soprattutto, e di tutti coloro… - CosenzaChannel : «La scuola ormai non è più un luogo di formazione di donne ed uomini liberi ed eguali ma una palestra di destini pr… -