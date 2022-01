Delia Duran nasconde un segreto? Jessica Selassiè smaschera la modella

Leggi su 361magazine

(Di domenica 30 gennaio 2022)unai concorrenti di Casa GF Vip, malae rivela ai compagni le intenzioni dellaun? A dubitare della sincerità dellache nelle ultime ore, rivela a Katia e Manila che la Signora Bellirebbe qualcosa a tutti i concorrenti in casa: “sono entrata in camera – dichiara– e ho vistodentro l’armadio che è praticamente sbiancata quando mi ha vista! non è la prima volta che succede, vorrei capire cosaperchè è sicuro al 100% ...