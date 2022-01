Colombia, fare impresa nella terra dei narcos: la scommessa (vinta) di Carlo Vigna (Di domenica 30 gennaio 2022) È arrivato nel 2008 a Mapiripán, provincia Colombiana del Meta, per portare lavoro, integrazione sociale e infrastrutture in una zona massacrata dalla guerriglia. Ma nonostante le difficoltà incontrate, l’italiano Carlo Vigna, amministratore della Poligrow Colombia spiega ad “Agenzia Nova”, che di lasciare questa terra “non ci pensa proprio”. Vigna guida un’impresa dedicata allo sviluppo della coltura altamente sostenibile della palma da olio. “Quando sono arrivato qui, la coca era l’unica e devastante economia locale, oltre tremila ettari dedicati alla polvere bianca”, spiega Vigna nel corso di un incontro tenuto a Bogotà, nella sede della Fedepalma. “Non si usava moneta locale, ogni esercizio aveva un bilancino di precisione con cui ... Leggi su ildenaro (Di domenica 30 gennaio 2022) È arrivato nel 2008 a Mapiripán, provinciana del Meta, per portare lavoro, integrazione sociale e infrastrutture in una zona massacrata dalla guerriglia. Ma nonostante le difficoltà incontrate, l’italiano, amministratore della Poligrowspiega ad “Agenzia Nova”, che di lasciare questa“non ci pensa proprio”.guida un’dedicata allo sviluppo della coltura altamente sostenibile della palma da olio. “Quando sono arrivato qui, la coca era l’unica e devastante economia locale, oltre tremila ettari dedicati alla polvere bianca”, spieganel corso di un incontro tenuto a Bogotà,sede della Fedepalma. “Non si usava moneta locale, ogni esercizio aveva un bilancino di precisione con cui ...

