Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2021-2022: Shiffrin +17 su Vlhova, Brignone terza e leader in superG (Di domenica 30 gennaio 2022) Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino femminile 2021-2022 1. Mikaela Shiffrin (USA) 1026 2. Petra Vlhova (Slovacchia) 10093. Federica Brignone (Italia) 772 4. Sofia Goggia (Italia) 769 5. Sara Hector (Svezia) 682 6. Corinne Suter (Svizzera) 574 7. Ramona Siebenhofer (Austria) 547 8. Lara Gut (Svizzera) 5189. Elena Curtoni (Italia) 502 10. Michelle Gisin (Svizzera) 490 Classifica Coppa DEL Mondo superGIGANTE 1. Federica Brignone (Italia) 4772. Elena Curtoni (Italia) 3773. Sofia Goggia (Italia) 332 4. Tamara Tippler (Austria) 259 5. Corinne Suter (Svizzera) 230 Classifica Coppa DEL ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022)GENERALEDELSCI1. Mikaela(USA) 1026 2. Petra(Slovacchia) 10093. Federica(Italia) 772 4. Sofia Goggia (Italia) 769 5. Sara Hector (Svezia) 682 6. Corinne Suter (Svizzera) 574 7. Ramona Siebenhofer (Austria) 547 8. Lara Gut (Svizzera) 5189. Elena Curtoni (Italia) 502 10. Michelle Gisin (Svizzera) 490DELIGANTE 1. Federica(Italia) 4772. Elena Curtoni (Italia) 3773. Sofia Goggia (Italia) 332 4. Tamara Tippler (Austria) 259 5. Corinne Suter (Svizzera) 230DEL ...

