"Ci sarà un confronto, potrà chiarire la sua agenda". Conte replica ai siluri di Di Maio: M5s, volano schiaffi in pubblico (Di domenica 30 gennaio 2022) Se il centrodestra dalla corsa al Colle e dal bis di Sergio Mattarella ne esce spaccato, il M5s ne esce completamente distrutto. Già, tra i grillini è lotta fratricida, nemmeno tra i partiti di una oggi forse ipotetica coalizione. Si pensi infatti alle dichiarazioni a caldo di sabato sera di Luigi Di Maio, che ha puntato il dito contro chi ha mandato "al macello" Elisabetta Belloni. Ovvero Giuseppe Conte, e Matteo Salvini. Ma l'attacco era ovviamente tutto per il leader del suo partito, quel M5s che Di Maio ora punta a riprendersi. E oggi Conte risponde al fuoco, con toni altrettanto duri: "Un chiarimento nel M5s ci sarà senz'altro, lo ho chiesto prima io, lui ha risposto a me", afferma intercettato dai cronisti per le strade di Roma. Insomma, il presunto avvocato del popolo, messo alle corde, cerca ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Se il centrodestra dalla corsa al Colle e dal bis di Sergio Mattarella ne esce spaccato, il M5s ne esce completamente distrutto. Già, tra i grillini è lotta fratricida, nemmeno tra i partiti di una oggi forse ipotetica coalizione. Si pensi infatti alle dichiarazioni a caldo di sabato sera di Luigi Di, che ha puntato il dito contro chi ha mandato "al macello" Elisabetta Belloni. Ovvero Giuseppe, e Matteo Salvini. Ma l'attacco era ovviamente tutto per il leader del suo partito, quel M5s che Diora punta a riprendersi. E oggirisponde al fuoco, con toni altrettanto duri: "Un chiarimento nel M5s cisenz'altro, lo ho chiesto prima io, lui ha risposto a me", afferma intercettato dai cronisti per le strade di Roma. Insomma, il presunto avvocato del popolo, messo alle corde, cerca ...

M5s, Giuseppe Conte replica a Luigi Di Maio: "Ci sarà un confronto, avrà modo di chiarire la sua agenda". Verso la resa dei conti Liberoquotidiano.it