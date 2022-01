Advertising

Eurosport_IT : Due anni senza Kobe Bryant... Sei sempre nei nostri cuori! ???? I nostri ricordi più belli ??… - TV7Benevento : Basket: Nba, i risultati delle partite... - YT_Bllen : Matteo Spagnolo ???? (2003) - 18 Punti, 3 Rimbalzi, 4 Assist Highlights|Virtus Segafredo Bologna - Vanoli Cremona|202… - YT_Bllen : @marcobelinelli Marco Belinelli - 20 Punti, 2 Rimbalzi, 1 Assist, 2 Triple Highlights|Virtus Segafredo Bologna - Va… - YT_Bllen : @niccolomannion Nico Mannion - 8 Punti, 3 Rimbalzi, 7 Assist Highlights|Virtus Segafredo Bologna - Vanoli Cremona|2… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Nba

Sky Sport

La notte tra sabato 29 e domenica 30 gennaio ha regalato intrattenimento ed emozioni cestistiche agli appassionati di pallacanestro italiani. La cornice delnon ha deluso e, in attesa dell'imminente All Star Game, ha donato uno spettacolo non da meno, con team spesso oltre i 100 punti e agonismo avvincente; tra affermazioni prevedibili e ...... non dover spiegare a nessuno perche, e guardareuna quindicina di ore al giorno " Nick, alternando canottea camicie hawaiane " ha cominciato a marcare ancora piu stretti i suoi quasi ex ...Un'altra impresa fisico-tecnica di Ja Morant, che finalizza il contropiede dei Grizzlies schiacciano dopo aver fatto roteare la palla come in un mulino al vento per aria l'alley-oop di ...New York, 30 gen. - (Adnkronos) - I risultati delle partite della regular season Nba: New Orleans Pelicans-Boston Celtics 97-107; Dallas ...