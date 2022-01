Atp Cordoba 2022 | programma e ordine di gioco lunedì 31 gennaio

Leggi su sportface

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Ile l’didell’Atpper la giornata di31. Prende ufficialmente il via il torneo sulla terra rossa argentina, che si concluderà domenica 6 febbraio. Benoit Paire, testa di serie numero sette, esordirà contro Jaume Munar mentre Pedro Martinez sfiderà Thiago Monteiro. In campo anche Facundo Bagnis contro Juan Pablo Varillas e Yannick Hanfamm contro Juan Ignaco Londero. Di seguito ilcompleto. CANCHA CENTRAL A partire dalle ore 18.30 italiane: (8) Pedro Martinez vs Thiago Monteiro A seguire: (Q) Juan Pablo Varillas vs Facundo Bagnis Non prima delle ore 22.30 italiane: Jaume Munar vs (7) Benoit Paire A seguire: (PR) Yannick Hanfmann vs (WC) Juan Ignacio Londero SportFace.