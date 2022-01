Atp Cordoba 2022 | programma | date | orari e copertura tv

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Il, le, glie latv dell’Atp 250 di, evento inda lunedì 31 gennaio a domenica 6 febbraio. L’argentino Diego Schwartzman è il favorito del seeding, seguito da Dominic Thiem e Cristian Garin. L’unico tennista italiano presente è Lorenzo Sonego, che avrà un bye al primo turno. MONTEPREMI ATPLatelevisiva è affidata a SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live streaming disponibili sul sito ufficiale di Supertennis, tramite la nuova piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati Fit). In alternativa, Sportface.it fornirà ai propri lettori aggiornamenti e approfondimenti relativi ai vari match in ...

La prima testa di serie del tabellone sarà Diego Schartzman: l'argentino viene da una campagna australiana ben poco fruttifera, con la sconfitta al secondo turno in tre set con l'australiano ...torna Thiem. Anche Sonego al via Il torneo di Montpellier si preannuncia sicuramente più ...della disfatta vissuta a Melbourne ed è pronto a conquistare il suo diciannovesimo titolo. Il ...Il programma, le date, gli orari e la copertura tv dell'Atp 250 di Cordoba 2022, evento in programma da lunedì 31 gennaio a domenica 6 febbraio.Diego Schwartzman guida il seeding, seguito dal rientrante Dominic Thiem e da Cristian Garin. L'unico azzurro in tabellone è Lorenzo Sonego, che avrà un bye al primo turno. Il prize money totale dell' ...