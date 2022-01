Abitare con poesia il mondo. Serve ancora oggi? (Di domenica 30 gennaio 2022) Gli incontri “I THINK” di Ai Open Mind sono ripartiti sotto l’egida delle Arti, nello specifico la poesia. Nell’evento online dello scorso 21 gennaio dal titolo “C’è poesia e poesia – Una riflessione tra umanità e tecnologia”. Perché la poesia è legata allo studio dell’Intelligenza Artificiale in rapporto all’Uomo, alla Società e al suo sviluppo? Parte da qui il dialogo tra Cristiana Freni, docente di Estetica, Filosofia del Linguaggio e Letteratura Italiana dell’Università Pontificia Salesiana, Michele Laurelli, CEO di Algoretico, e Michelangelo Tagliaferri, fondatore di Accademia di Comunicazione. Ha moderato Simonetta Blasi, consulente di comunicazione e docente presso Scienze della Comunicazione Sociale dell’UPS. Esiste la possibilità altra che emerga attraverso le parole, una composizione diversa ... Leggi su distantimaunite (Di domenica 30 gennaio 2022) Gli incontri “I THINK” di Ai Open Mind sono ripartiti sotto l’egida delle Arti, nello specifico la. Nell’evento online dello scorso 21 gennaio dal titolo “C’è– Una riflessione tra umanità e tecnologia”. Perché laè legata allo studio dell’Intelligenza Artificiale in rapporto all’Uomo, alla Società e al suo sviluppo? Parte da qui il dialogo tra Cristiana Freni, docente di Estetica, Filosofia del Linguaggio e Letteratura Italiana dell’Università Pontificia Salesiana, Michele Laurelli, CEO di Algoretico, e Michelangelo Tagliaferri, fondatore di Accademia di Comunicazione. Ha moderato Simonetta Blasi, consulente di comunicazione e docente presso Scienze della Comunicazione Sociale dell’UPS. Esiste la possibilità altra che emerga attraverso le parole, una composizione diversa ...

Advertising

giulianol : @MinutemanItaly @QLexPipiens Certo che bisognerebbe essere costretti con una pistola alla tempia ad abitare a Leeuwarden. - fucking_bebba_ : non vede l'ora di abitare con me?? - andvaccaro : RT @corazza_luisa: Lavorare e abitare. Con lo #smartworking si sovvertono gli schemi che hanno sempre regolato in messo tra lavoro e luoghi… - mazeofsadness : Ieri sera quando sono tornata a casa dall'uscita con le mie amiche si vedevano tante stelle, abitare in un paesello… - flc_crea : RT @corazza_luisa: Lavorare e abitare. Con lo #smartworking si sovvertono gli schemi che hanno sempre regolato in messo tra lavoro e luoghi… -