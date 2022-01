Una seconda dose di Sergio Mattarella per il Paese (Di sabato 29 gennaio 2022) Con 759 voti il secondo presidente più votato della storia è richiamato a curare il virus dell’immobilismo politico. Perché nessuno più di lui sa che questa elezione al Colle non può essere considerata un anestetico per addormentare e congelare Leggi su espresso.repubblica (Di sabato 29 gennaio 2022) Con 759 voti il secondo presidente più votato della storia è richiamato a curare il virus dell’immobilismo politico. Perché nessuno più di lui sa che questa elezione al Colle non può essere considerata un anestetico per addormentare e congelare

