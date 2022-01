The Rookie 4 e CSI: Vegas, anticipazioni 30 gennaio: minacce ed omicidi (Di sabato 29 gennaio 2022) The Rookie 4 e CSI: Vegas tornano in onda domenica 30 gennaio con due episodi che si preannunciano particolarmente ricchi di pathos. La serata si aprirà alle 21:00 con l'episodio The Rookie intitolato Rosso fuoco nel quale la squadra capitanata da Nolan si ritroverà ad affrontare una grossa minaccia. Subito dopo andrà in onda l'episodio di CSI: Vegas dal titolo Alla brace nel corso del quale Grissom e Sidle verranno convocati dagli Affari interni mentre il resto della squadra indagherà su uno strano omicidio. The Rookie 4, trama 30 gennaio: Nolan e i suoi affrontano una grande minaccia Il nuovo episodio di The Rookie 4 in onda il 30 gennaio e dal titolo Rosso fuoco, vedrà il ritorno al lavoro di Lopez dopo la ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 29 gennaio 2022) The4 e CSI:tornano in onda domenica 30con due episodi che si preannunciano particolarmente ricchi di pathos. La serata si aprirà alle 21:00 con l'episodio Theintitolato Rosso fuoco nel quale la squadra capitanata da Nolan si ritroverà ad affrontare una grossa minaccia. Subito dopo andrà in onda l'episodio di CSI:dal titolo Alla brace nel corso del quale Grissom e Sidle verranno convocati dagli Affari interni mentre il resto della squadra indagherà su uno stranoo. The4, trama 30: Nolan e i suoi affrontano una grande minaccia Il nuovo episodio di The4 in onda il 30e dal titolo Rosso fuoco, vedrà il ritorno al lavoro di Lopez dopo la ...

