Royal Family | notizia shock | erede al trono entra nel reality show – VIDEO

Leggi su inews24

(Di sabato 29 gennaio 2022) Un membro dellainglese farà la sua prima apparizione in unil prossimo lunedì 31 gennaio. Ecco tutti i dettagli sul programma e come fare per poterlo seguire in diretta. Secondo le indiscrezioni, Meghan Markle e Harry Windsor hanno firmato un accordo da cento milioni di dollari con Netflix per la L'articolo proviene da Inews24.it.