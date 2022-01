**Quirinale: Cossiga il Presidente più giovane, Pertini il più anziano** (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - È Francesco Cossiga, eletto un mese prima del compimento dei 57 anni, il Presidente della Repubblica più giovane della storia, Sandro Pertini quello più anziano, eletto a poco più di due mesi dal compimento degli 82 anni, Giorgio Napolitano, se si considera la rielezione avvenuta a due mesi dal compimento degli 88 anni. Lo stesso Napolitano è salito al Colle a meno di due mesi dal compimento degli 81 anni, 80 ne ha compiuti nel luglio scorso Sergio Mattarella rieletto questa sera. Carlo Azeglio Ciampi ne aveva 78, Luigi Einaudi 74, Oscar Luigi Scalfaro e Sergio Mattarella sette anni fa 73, Antonio Segni 71, Giovanni Gronchi 67, Giuseppe Saragat 66, Giovanni Leone 63. Enrico De Nicola invece aveva 69 anni quando fu scelto come Capo provvisorio dello Stato. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - È Francesco, eletto un mese prima del compimento dei 57 anni, ildella Repubblica piùdella storia, Sandroquello più anziano, eletto a poco più di due mesi dal compimento degli 82 anni, Giorgio Napolitano, se si considera la rielezione avvenuta a due mesi dal compimento degli 88 anni. Lo stesso Napolitano è salito al Colle a meno di due mesi dal compimento degli 81 anni, 80 ne ha compiuti nel luglio scorso Sergio Mattarella rieletto questa sera. Carlo Azeglio Ciampi ne aveva 78, Luigi Einaudi 74, Oscar Luigi Scalfaro e Sergio Mattarella sette anni fa 73, Antonio Segni 71, Giovanni Gronchi 67, Giuseppe Saragat 66, Giovanni Leone 63. Enrico De Nicola invece aveva 69 anni quando fu scelto come Capo provvisorio dello Stato.

Advertising

christianrocca : #Quirinale #CherubiniQuirinale #Vlahovic 1. De Nicola 2. Einaudi 3. Gronchi 4. Segni 5. Saragat 6. Leone 7. Pert… - Tommasolabate : Mattarella e il suo bis arrivano a 759 voti, Napolitano bis era arrivato a 738, Cossiga a 752. #quirinale #maratonamentana - you_trend : Questi i risultati delle elezioni presidenziali finora, in ordine di voti ricevuti: Pertini 832 Cossiga 752 Napolit… - TV7Benevento : **Quirinale: Cossiga il Presidente più giovane, Pertini il più anziano**... - TV7Benevento : **Quirinale: 117 scrutini, uno per Cossiga e Ciampi, 23 per Leone**... -