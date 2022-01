Quirinale 2022, Di Maio: “Aprire riflessione politica interna al M5S” (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Credo che anche nel M5S serva Aprire una riflessione politica interna”. Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Sulle elezioni per il Quirinale, “la politica è stata vittima di sé stessa”, e “per fortuna lo stallo è stato risolto grazie al Parlamento, ai grandi elettori, grazie anche al contributo del presidente Draghi” sottolinea Di Maio, rimarcando che l’elezione del Capo dello Stato “ha ancora più valore” perché “viene dal basso, dai parlamentari, dai grandi elettori”. “Voglio ringraziare il presidente Mattarella per il suo senso delle istituzioni, per il suo sacrificio” dice il ministro degli Esteri. “In queste ore la politica sta cercando dei vincitori. Non vedo vincitori politici, l’unico che ha vinto è ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Credo che anche nel M5S servauna”. Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di. Sulle elezioni per il, “laè stata vittima di sé stessa”, e “per fortuna lo stallo è stato risolto grazie al Parlamento, ai grandi elettori, grazie anche al contributo del presidente Draghi” sottolinea Di, rimarcando che l’elezione del Capo dello Stato “ha ancora più valore” perché “viene dal basso, dai parlamentari, dai grandi elettori”. “Voglio ringraziare il presidente Mattarella per il suo senso delle istituzioni, per il suo sacrificio” dice il ministro degli Esteri. “In queste ore lasta cercando dei vincitori. Non vedo vincitori politici, l’unico che ha vinto è ...

