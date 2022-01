Messa in tv domenica 30 gennaio: programma, orari, canale e diretta streaming (Di sabato 29 gennaio 2022) Il programma, gli orari e le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di domenica 30 gennaio. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà trasMessa la Messa in diretta su Rai Uno. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su canale 5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, con diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19. diretta streaming invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale ... Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Il, glie le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di30. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà traslainsu Rai Uno. Presente anche lasu Rai Play. Su5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19.invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale ...

Advertising

vaticannews_it : #23gennaio #PapaFrancesco: “Dio è vicino e si vuole prendere cura di me, di te, di tutti. E lo fa con la sua Parola… - Tg3web : Nell'omelia della messa per la terza Domenica della Parola, Papa Francesco torna a parlare dei migranti: 'Provo dol… - vaticannews_it : #23gennaio #PapaFrancesco :“La Parola abbatte i falsi idoli, nutre e rinnova la fede: rimettiamola al centro della… - ammaiFiamma : Spiego l'odio che provava: viene in vacanza con noi in Grecia, torniamo la domenica sera, lunedì alle 9 mi interrog… - upbustoeolcella : DOMENICA 6: 44^ GIORNATA nazionale per la VITA: “Aprite le porte alla vita!” ? ore 11.15 nella GIORNATA per la VI… -