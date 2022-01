Mattarella presidente della Repubblica e Draghi Premier, il plauso di De Laurentiis (Di sabato 29 gennaio 2022) I partiti di maggioranza trovano l’intesa per Sergio Mattarella presidente della Repubblica, interviene Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli è intervenuto nel dibattito politico italiano. Ormai i partiti della maggioranza hanno deciso di votare Sergio Mattarella come tredicesimo presidente dell’ relu italiana, con Mario Draghi che viene confermato presidente del Consiglio dei Ministri. A questo punto tiene la maggioranza e per il momento non ci sono crisi di governo, con i partiti che dopo trattative e vari nomi hanno deciso di puntare sul presidente uscente. Mattarella nuovo presidente della Repubblica L’ex governatore ... Leggi su napolipiu (Di sabato 29 gennaio 2022) I partiti di maggioranza trovano l’intesa per Sergio, interviene Aurelio De. Il patron del Napoli è intervenuto nel dibattito politico italiano. Ormai i partitimaggioranza hanno deciso di votare Sergiocome tredicesimodell’ relu italiana, con Marioche viene confermatodel Consiglio dei Ministri. A questo punto tiene la maggioranza e per il momento non ci sono crisi di governo, con i partiti che dopo trattative e vari nomi hanno deciso di puntare suluscente.nuovoL’ex governatore ...

Advertising

CottarelliCPI : Con grande senso di responsabilità, in una difficile situazione politica, il Presidente Mattarella si è reso dispon… - fanpage : ?? Sergio #Mattarella ha detto sì: il Presidente della Repubblica uscente ha dato la sua disponibilità per un second… - Inter : ?? | PRESIDENTE Caro Presidente Mattarella, Le auguriamo il meglio per il nuovo mandato. Ovviamente sappiamo che… - SenatoriPD : RT @SimonaMalpezzi: Buon lavoro, Presidente! #Mattarella - Klaudia_Marques : RT @SkyTG24: Con l'ottava votazione in #Quirinale è stato riconfermato un secondo mandato per Sergio #Mattarella, l'attuale Presidente dell… -