Mattarella eletto all' ottavo scrutinio | è il quattordicesimo Presidente | cosa è accaduto da De Nicola ad oggi

Quirinale : Al Palazzo del #Quirinale ha prestato giuramento dinanzi al Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella il Giudi… - Montecitorio : Lo scrutinio è concluso, Sergio #Mattarella è stato eletto Presidente della Repubblica italiana con 759 voti #Quirinale2022 - Corriere : ?? È ufficiale: Sergio Mattarella è stato eletto per la seconda volta presidente della Repubblica. Lo spoglio ha ric… - Salvato27591666 : RT @Serena_Notaro: Alla fine, ci sarà Mattarella bis, Amato è eletto nuovo presidente della Corte Costituzionale, quelli del Pd che si appl… - blondic69 : @chetempochefa @EnricoLetta @fabfazio @RaiTre #Mattarella è stato eletto alla faccia dei partiti. I parlamentari (m… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella eletto

La prima volta si collocanel 2006, quando Napolitano vieneal Quirinale con 543 voti. La seconda volta è proprio quella che ha visto l'ascesa di Sergioal Colle nel 2015: 665 voti, ...Sergioè statoPresidente della Repubblica italiana all'ottava votazione. Il Capo dello Stato uscente ha ottenuto 759 voti dai Grandi Elettori, superando il quorum fissato a 505. Ben ...Chat bollenti, militanti infuriati per la gestione Salvini. Il presidente veneto: «Giorgetti? Mi auguro che non cambi nulla» ...C'era un convitato di pietra, sabato 29 gennaio, a Montecitorio dove il Parlamento in seduta comune, insieme ai delegati regionali, ha ...