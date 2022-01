LIVE Ciclocross, Mondiali Elite donne 2022 in DIRETTA: SILVIA PERSICO È BRONZO MONDIALE! Marianne Vos batte Brand per l’ottavo sigillo iridato (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 22:29 Ottava maglia iridata per la regina Marianne Vos! Leggenda vivente, trova il titolo mondiale a 8 anni di distanza dall’ultimo. Brand non è riuscita a staccarla ed in volata non c’è storia! 22:28 Incredibile SILVIA PERSICO! È stata perfetta per tutta la gara! Che capolavoro della campionessa italiana! 22:27 BRONZOOOOOOOOO! SILVIA PERSICO È BRONZO MONDIALEEEEEEE! 22:26 Marianne VOS È CAMPIONESSA DEL MONDO! 22:26 Arrivo in volata per la maglia iridata! 22:25 PROBLEMA TECNICO PER ALVARADO! PERSICO DA SOLA PER IL TERZO POSTO! 22:24 Kastelijn è a soli 6? dalle due sfidanti per il terzo posto. 22:24 Ultimo passaggio sulla scalinata! Brand davanti ma ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:29 Ottava maglia iridata per la reginaVos! Leggenda vivente, trova il titolo mondiale a 8 anni di distanza dall’ultimo.non è riuscita a staccarla ed in volata non c’è storia! 22:28 Incredibile! È stata perfetta per tutta la gara! Che capolavoro della campionessa italiana! 22:27OOOOOOOO!MONDIALEEEEEEE! 22:26VOS È CAMPIONESSA DEL MONDO! 22:26 Arrivo in volata per la maglia iridata! 22:25 PROBLEMA TECNICO PER ALVARADO!DA SOLA PER IL TERZO POSTO! 22:24 Kastelijn è a soli 6? dalle due sfidanti per il terzo posto. 22:24 Ultimo passaggio sulla scalinata!davanti ma ...

