LIVE Barty-Collins 6-3 7-6, Finale Australian Open 2022 in DIRETTA: trionfo della numero 1 al mondo, di nuovo un’australiana dopo 44 anni! (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.23 Si chiude qui la DIRETTA LIVE di Ashleigh Barty-Danielle Collins, Finale dell’Australian Open 2022. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con OA Sport! 11.22 Danielle Collins si consola almeno con il suo nuovo best ranking: con questo risultato sale fino al decimo posto delle classifiche mondiali. 11.21 Per la Barty quella di oggi è un’ulteriore conferma, di come l’odierna numero 1 al mondo possa diventare davvero un punto fermo del tennis femminile: terzo Slam, tutti ottenuti su diverse superfici. 11.18 Stupisce sempre la resa al servizio di un’atleta così minuta: 10 ace, con ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.23 Si chiude qui ladi Ashleigh-Danielledell’. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con OA Sport! 11.22 Daniellesi consola almeno con il suobest ranking: con questo risultato sale fino al decimo posto delle classifiche mondiali. 11.21 Per laquella di oggi è un’ulteriore conferma, di come l’odierna1 alpossa diventare davvero un punto fermo del tennis femminile: terzo Slam, tutti ottenuti su diverse superfici. 11.18 Stupisce sempre la resa al servizio di un’atleta così minuta: 10 ace, con ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Barty-Collins 6-3 4-5 Finale Australian Open 2022 in DIRETTA: la numero 1 al mondo riapre la frazione -… - zazoomblog : LIVE Barty-Collins 6-3 1-4 Finale Australian Open 2022 in DIRETTA: l’americana conferma il break - #Barty-Collins… - zazoomblog : LIVE Barty-Collins 6-3 1-4 Finale Australian Open 2022 in DIRETTA: l’americana conferma il break - #Barty-Collins… - qnazionale : Australian Open, day 13 LIVE: Barty-Collins, il giorno della finale femminile- - Eurosport_IT : Inizia la finale femminile degli Australian Open ???????? Segui Barty-Collins LIVE su @discoveryplusIT ed… -