Il ritorno di Zaki all’università e quel 30 e lode che sa di rivincita

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 29 gennaio 2022) Patrickè tornato, virtualmente,. Il giovane, che al momento si trova ancora in Egitto – dove sta aspettando la prossima udienza sul suo caso che si terrà il 1° febbraio – ha ripreso a frequentare l’Università di Bologna, sostenendo l’ultimo esame della sua prima sessione del master GEMMA a cui è iscritto. Un esame,lo sui Movimenti femminili nella storia moderna italiana, che avrebbe dovuto sostenere due anni fa, prima che i suoi studi fossero brutalmente interrotti. Nel febbraio 2020, infatti, l’attivista per i diritti umani, che si era recato nel suo Paese d’origine per una breve vacanza con la famiglia, fu arrestato e costretto in cella per oltre 22 mesi prima di essere scarcerato lo scorso dicembre, poco prima di Natale. Ora, in attesa della prossima udienza,si gode questo primo ...