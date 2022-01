Donatella Rettore: dopo la malattia vado a Sanremo (Di sabato 29 gennaio 2022) "Sono venuta a Sanremo a testimoniare la vita, a portare leggerezza e musica da ballare: stiamo andando verso la primavera, il peggio è passato, anche nella mia vita". Donatella Rettore torna sul palco dell'Ariston dopo 28 anni, e dopo un'esperienza di malattia. Un tumore al seno scoperto durante un controllo di routine e una doppia operazione nel marzo 2020, in pieno lockdown, eseguita all'Istituto Oncologico Veneto. "Sono stata salvata dallo Iov in piena pandemia - racconta la cantante veneta, una carriera che copre quasi cinque decenni -, adesso sono trascorsi due anni esatti, due anni lunghissimi ma anche bellissimi. Io ero tranquilla, mi sottoponevo a controlli periodici, ma quella volta la mia ginecologa, visitandomi, mi disse: "Non mi piace il sassolino che hai qui". Mi sono ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 29 gennaio 2022) "Sono venuta aa testimoniare la vita, a portare leggerezza e musica da ballare: stiamo andando verso la primavera, il peggio è passato, anche nella mia vita".torna sul palco dell'Ariston28 anni, eun'esperienza di. Un tumore al seno scoperto durante un controllo di routine e una doppia operazione nel marzo 2020, in pieno lockdown, eseguita all'Istituto Oncologico Veneto. "Sono stata salvata dallo Iov in piena pandemia - racconta la cantante veneta, una carriera che copre quasi cinque decenni -, adesso sono trascorsi due anni esatti, due anni lunghissimi ma anche bellissimi. Io ero tranquilla, mi sottoponevo a controlli periodici, ma quella volta la mia ginecologa, visitandomi, mi disse: "Non mi piace il sassolino che hai qui". Mi sono ...

