Csm | Marini | esito referendum scontato | affluenza conferma che questione è controversa

(Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - L'delconsultivo indetto dall'Associazione nazionale magistrati sfavorevole al sorteggio e favorevole al proporzionale "era molto". Per quanto riguarda il voto sul sorteggio, "è evidente che nessun corpo elettorale può auspicare un limite dei suoi poteri di scelta, ma merita comunque un commento il risultato numerico della votazione: l'al voto di oltre il 54% degli elettori ed il sì al sorteggio di 1787 magistrati sembrano, infatti,re che si tratta di una". Lo dice all'Adnkronos Francesco Saverio, costituzionalista e professore di Diritto pubblico all'università di Roma Tor Vergata, che rileva: "se è vero e corretto parlare di incostituzionalità per un ...

Adnkronos

