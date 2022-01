Coppa del Mondo di snowboard cross, Michela Moioli trionfa a Cortina d’Ampezzo (Di sabato 29 gennaio 2022) Secondo successo stagionale per Michela Moioli a Cortina d’Ampezzo, nell’ultima tappa di un lungo percorso che l’ha accompagnata dal trionfo di Pyoengchang alle nevi di Pechino. Un cammino lungo quattro anni che le ha consentito da una parte di ampliare il proprio palmarès e sfiorare più volte il titolo mondiale di snowboard cross, ma dall’altra di raccogliere quell’esperienza necessaria per rappresentare l’Italia nella cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali. Prima di volare in Cina e sostituire Sofia Goggia nel ruolo di portabandiera, la 26enne di Alzano Lombardo ha dovuto fare i conti con l’ultimo appuntamento di Coppa del Mondo andato in scena nella “Perla delle Dolomiti” nella serata di sabato 29 gennaio Decisa a testare la condizione delle ... Leggi su bergamonews (Di sabato 29 gennaio 2022) Secondo successo stagionale per, nell’ultima tappa di un lungo percorso che l’ha accompagnata dal trionfo di Pyoengchang alle nevi di Pechino. Un cammino lungo quattro anni che le ha consentito da una parte di ampliare il proprio palmarès e sfiorare più volte il titolo mondiale di, ma dall’altra di raccogliere quell’esperienza necessaria per rappresentare l’Italia nella cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali. Prima di volare in Cina e sostituire Sofia Goggia nel ruolo di portabandiera, la 26enne di Alzano Lombardo ha dovuto fare i conti con l’ultimo appuntamento didelandato in scena nella “Perla delle Dolomiti” nella serata di sabato 29 gennaio Decisa a testare la condizione delle ...

