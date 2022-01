Ciclocross | possibilità di medaglia con Silvia Persico e tra le donne junior nella seconda giornata dei Mondiali

Leggi su oasport

(Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo le grandi emozioni regalate dagli azzurri ieri con la vittoria nel Test Event della nuova Team Relay, è il momento di entrare nel vivo di questi Campionati del Mondo didi Fayetteville 2022, con le prime tre gare che assegneranno titoli iridati. Sul percorso dell’Arkansas oggi sarà il turno delle, degli Uomini Under 23 e delleElite. La prima prova sarà quella dedicata alle, la gara in cui la Nazionale Italiana si giocherà subito le sue migliori chance da. Grazie a un trasferimento lampo dell’ultimo minuto, Valentina Corvi ha potuto infatti raggiungere la compagna Federica Venturelli negli Stati Uniti ricomponendo la coppia che ha fatto benissimo in Coppa del Mondo quest’anno. Inizialmente fermata per un contatto ...